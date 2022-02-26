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УЗ знеструмлювала Центральний вокзал у Києві, але поїзди вже їздять

Субота, 26 лютого 2022, 21:16

"Укрзалізниця" у суботу ввечері знеструмлювала Центральний залізничний вокзал у Києві через близькість обстрілів.

Джерело: Повідомлення прес-служби компанії, передане агентству "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Наразі на вокзалі відключено енергопостачання через обстріл поблизу вокзалу. Пасажирів та персонал евакуйовано в бункер".

Деталі: Після завершення обстрілу подання електроенергії буде відновлено, як і відправлення поїздів.

Станом на 21:50 Центральний залізничний вокзал Києва відновив роботу. "Відправляємо поїзди. Просимо зберігати спокій", - сказано у повідомленні УЗ на Telegram.

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