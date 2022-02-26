Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

УЗ знеструмлювала Центральний вокзал у Києві, але поїзди вже їздять

Субота, 26 лютого 2022, 20:16
УЗ знеструмлювала Центральний вокзал у Києві, але поїзди вже їздять

"Укрзалізниця" у суботу ввечері знеструмлювала Центральний залізничний вокзал у Києві через близькість обстрілів.

Джерело: Повідомлення прес-служби компанії, передане агентству "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Наразі на вокзалі відключено енергопостачання через обстріл поблизу вокзалу. Пасажирів та персонал евакуйовано в бункер".

Реклама:

Деталі: Після завершення обстрілу подання електроенергії буде відновлено, як і відправлення поїздів.

Станом на 21:50 Центральний залізничний вокзал Києва відновив роботу. "Відправляємо поїзди. Просимо зберігати спокій", - сказано у повідомленні УЗ на Telegram.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Останні новини
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
Усі новини...
Реклама: