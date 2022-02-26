Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

УЗ обесточивала Центральный вокзал в Киеве, но поезда уже ходят

Суббота, 26 февраля 2022, 21:16

"Укрзализныця" в субботу вечером обесточивала Центральный железнодорожный вокзал в Киеве из-за близости обстрелов.

Источник: Сообщение пресс-службы компании, переданное агентству "Интерфакс-Украина"

Дословно: "В настоящее время на вокзале отключено энергоснабжение из-за обстрела вблизи вокзала. Пассажиры и персонал эвакуированы в бункер".

Детали: После завершения обстрела подача электроэнергии будет восстановлена, как и отправка поездов.

По состоянию на 21.50 Центральный железнодорожный вокзал Киева возобновил работу. "Отправляем поезда. Просим сохранять спокойствие", - говорится в сообщении УЗ на Telegram.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

powered by lun.ua
Главное сегодня

ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

фотоЗащитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

фото, видеоВражеские войска обстреляли нефтебазу в Чернигове, горит резервуар с дизтопливом

Все новости...
Последние новости
12:45
Лавров завил, что Зеленский якобы дает свою охрану нацистам на их факельных шествиях
12:22
Зеленский: Мы ничего не отдали, а Путин и в бункере не скроется от Бога
12:13
Лукашенко намекает, что войска Беларуси не пойдут в Украину
12:02
На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ
12:02
Переговоры: россияне придумали три части требований
11:55
Дерипаска: Железный занавес уже опустился. Кризис будет в три раза хуже, чем в 1998 году
11:44
Российский десант на подходе к Одессе – источники 
11:43
Над Волновахой сбит российский истребитель, бомбивший город
11:35
Украинцы, у которых РФ забрала возможность работать, получат по 6500 гривен без любых условий
11:32
ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области
Все новости...