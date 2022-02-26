УЗ обесточивала Центральный вокзал в Киеве, но поезда уже ходят

"Укрзализныця" в субботу вечером обесточивала Центральный железнодорожный вокзал в Киеве из-за близости обстрелов.

Источник: Сообщение пресс-службы компании, переданное агентству "Интерфакс-Украина"

Дословно: "В настоящее время на вокзале отключено энергоснабжение из-за обстрела вблизи вокзала. Пассажиры и персонал эвакуированы в бункер".

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Детали: После завершения обстрела подача электроэнергии будет восстановлена, как и отправка поездов.

По состоянию на 21.50 Центральный железнодорожный вокзал Киева возобновил работу. "Отправляем поезда. Просим сохранять спокойствие", - говорится в сообщении УЗ на Telegram.