Пункты пропуска с Россией и Беларусью закрыли
Суббота, 26 февраля 2022, 21:31
Кабинет министров принял решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью.
Источник: обращение премьера Дениса Шмыгаля, опубликованное на сайте правительства
Дословно: "Правительство приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью".
Детали: Премьер уточнил, что граждане Украины, находящиеся на территории этих стран и желающие вернуться домой, смогут въехать в Украину спокойно и беспрепятственно.
"И мы призываем: возвращайтесь, докажите, что вы на стороне света", – отметил Шмигаль.
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