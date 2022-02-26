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Пункты пропуска с Россией и Беларусью закрыли

Катерина ТищенкоСуббота, 26 февраля 2022, 20:31
Пункты пропуска с Россией и Беларусью закрыли
ФОТО ГПСУ

Кабинет министров принял решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью.

Источник: обращение премьера Дениса Шмыгаля, опубликованное на сайте правительства

Дословно: "Правительство приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью".

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Детали: Премьер уточнил, что граждане Украины, находящиеся на территории этих стран и желающие вернуться домой, смогут въехать в Украину спокойно и беспрепятственно.

"И мы призываем: возвращайтесь, докажите, что вы на стороне света", – отметил Шмигаль.

Темы: РосcияБилозирграница
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