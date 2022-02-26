Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Пункты пропуска с Россией и Беларусью закрыли

Катерина ТищенкоСуббота, 26 февраля 2022, 21:31
ФОТО ГПСУ

Кабинет министров принял решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью.

Источник: обращение премьера Дениса Шмыгаля, опубликованное на сайте правительства

Дословно: "Правительство приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью".

Детали: Премьер уточнил, что граждане Украины, находящиеся на территории этих стран и желающие вернуться домой, смогут въехать в Украину спокойно и беспрепятственно.

"И мы призываем: возвращайтесь, докажите, что вы на стороне света", – отметил Шмигаль.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: РосcияБилозирграница
powered by lun.ua
Главное сегодня

Четыре истребителя РФ нарушили воздушное пространство Швеции

Украинская делегация едет на переговоры с РФ в Беловежскую пущу

фото, видеоЖители Энергодара стали стеной в защиту города

Россияне атаковали блокпост в Коростене – 4 погибших

"Орков прочь!": Мелитополь вышел на протест против российских оккупантов. Была стрельба

ЕС отключил от SWIFT семь российских банков и запретил поставлять евро агрессору

Все новости...
Росcия
Обстрелы в Киеве: в Охматдите 1 ребенок погиб, еще 4 человека пострадали
На Закарпатье россиянин фотографировал стратегические объекты
Россия захватила гражданское спасательное судно у острова Змеиного
Последние новости
23:14
В Беларуси идет "рельсовая война" против войны с Украиной
23:09
видеоВ России продолжают задерживать участников антивоенных митингов: за сутки 724 человека
23:06
В США появилась оперативная группа для охоты на активы российских олигархов
22:55
Арахамия: Переговоры состоятся не в Беловежской пуще
22:50
Когда перебои на линии 102: столичная полиция дала дополнительные контакты
22:49
Макрон выступил с речью о войне РФ против Украины
22:32
России может угрожать дефолт – JPMorgan
22:23
видеоПережившие Холокост евреи проклинают Путина из бомбоубежища Киева и требуют мира
22:13
ВИДЕОВ Киеве 3 марта разрешат движение на двух мостах – Кличко
22:08
Никаких пленных русских артиллеристов больше не будет – ССО
Все новости...