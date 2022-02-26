Пенсії, конфісковане майно і поставки продовольства: Кабмін прийняв низку рішень

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у суботу прийняв низку рішень у зв’язку з нападом Росії.

Джерело: звернення прем’єра Дениса Шмигаля, опубліковане на сайті уряду

Деталі: Так, Кабмін ухвалив постанову про особливості виплати й доставки пенсій, грошових допомог на період воєнного стану.

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У разі, якщо люди не можуть отримати кошти за місцем проживання, або якщо немає можливості направити кошти на зазначений рахунок, то виплата пенсій та допомог здійснюватиметься грошовим переказом.

Мінсоцполітики разом із Пенсійним фондом та іншими органами зв’яжуться з одержувачами через особистий е-кабінет Пенсійного фонду для уточнення фактичного місця проживання в даних умовах.

Також Кабмін прийняв рішення для забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану.

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"Максимальний строк, за яким тепер здійснюватимуться розрахунки за поставлені соціально значущі продукти харчування українського виробництва, становитиме не більше десяти календарних днів з дня виставлення постачальником відповідного рахунку", - зазначив прем’єр.

Крім того, ухвалено розпорядження про передачу конфіскованого за рішенням суду та Державною митною службою майна на потреби Збройних Сил України.

Також уряд ухвалив розпорядження, згідно з яким Державне агентство резерву має забезпечити достатній для потреб військових запас дизельного пального.

Урядовці також створили необхідний алгоритм для координації отримання гуманітарної допомоги та подальшої доставки її до українців.

"Держприкордонслужба та Держмитслужба має забезпечити спрощений режим перетину державного кордону для транспортних засобів, що здійснюватимуть доставку гуманітарної допомоги. Зі свого боку військово-цивільні адміністрації разом із Нацгвардією, Нацполіцією та ДСНС забезпечать її прийняття, розміщення та зберігання", - повідомив Шмигаль.