Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пенсии, конфискованное имущество и поставки продовольствия: Кабмин принял ряд решений

Катерина ТищенкоСуббота, 26 февраля 2022, 20:42
Пенсии, конфискованное имущество и поставки продовольствия: Кабмин принял ряд решений
ДЕНИС ШМИГАЛЬ. ФОТО КМУ

Кабинет министров на внеочередном заседании в субботу принял ряд решений в связи с нападением России.

Источник: обращение премьера Дениса Шмыгаля, опубликованное на сайте правительства

Детали: Так, Кабмин принял постановление об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период военного положения.

Реклама:

В случае, если люди не могут получить средства по месту жительства или если нет возможности направить средства на указанный счет, то выплата пенсий и пособий будет осуществляться денежным переводом.

Минсоцполитики вместе с Пенсионным фондом и другими органами свяжутся с получателями через личный е-кабинет Пенсионного фонда для уточнения фактического местожительства в данных условиях.

Также Кабмин принял решение по обеспечению стабильной работы производителей продовольствия в условиях военного положения.

ВИДЕО ДНЯ

"Максимальный срок, по которому теперь будут производиться расчеты за поставленные социально значимые продукты питания украинского производства, составит не более десяти календарных дней со дня выставления поставщиком соответствующего счета", - отметил премьер.

Кроме того, было принято распоряжение о передаче конфискованного по решению суда и Государственной таможенной службой имущества на нужды Вооруженных Сил Украины.

Также правительство приняло распоряжение, согласно которому Государственное агентство резерва должно обеспечить достаточный для нужд военных запас дизельного горючего.

Чиновники также создали необходимый алгоритм для координации получения гуманитарной помощи и дальнейшей доставки ее к украинцам.

"Госпогранслужба и Гостаможслужба должна обеспечить упрощенный режим пересечения государственной границы для транспортных средств, осуществляющих доставку гуманитарной помощи. Со своей стороны военно-гражданские администрации вместе с Нацгвардией, Нацполицией и ГСЧС обеспечат ее принятие, размещение и хранение", - сообщил Шмигаль.

Темы: Кабинет министровШмыгаль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Кабинет министров
Правительство расширило круг людей, которые могут иммигрировать в Украину
Правительство ввело электронный документооборот для прохождения военными ВВК – Маляр
Кабмин уволил главу ГСЧС после внутренней проверки
Последние новости
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
Все новости...
Реклама: