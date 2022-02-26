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Пенсии, конфискованное имущество и поставки продовольствия: Кабмин принял ряд решений

Катерина ТищенкоСуббота, 26 февраля 2022, 21:42
ДЕНИС ШМИГАЛЬ. ФОТО КМУ

Кабинет министров на внеочередном заседании в субботу принял ряд решений в связи с нападением России.

Источник: обращение премьера Дениса Шмыгаля, опубликованное на сайте правительства

Детали: Так, Кабмин принял постановление об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период военного положения.

В случае, если люди не могут получить средства по месту жительства или если нет возможности направить средства на указанный счет, то выплата пенсий и пособий будет осуществляться денежным переводом.

Минсоцполитики вместе с Пенсионным фондом и другими органами свяжутся с получателями через личный е-кабинет Пенсионного фонда для уточнения фактического местожительства в данных условиях.

Также Кабмин принял решение по обеспечению стабильной работы производителей продовольствия в условиях военного положения.

"Максимальный срок, по которому теперь будут производиться расчеты за поставленные социально значимые продукты питания украинского производства, составит не более десяти календарных дней со дня выставления поставщиком соответствующего счета", - отметил премьер.

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Кроме того, было принято распоряжение о передаче конфискованного по решению суда и Государственной таможенной службой имущества на нужды Вооруженных Сил Украины.

Также правительство приняло распоряжение, согласно которому Государственное агентство резерва должно обеспечить достаточный для нужд военных запас дизельного горючего.

Чиновники также создали необходимый алгоритм для координации получения гуманитарной помощи и дальнейшей доставки ее к украинцам.

"Госпогранслужба и Гостаможслужба должна обеспечить упрощенный режим пересечения государственной границы для транспортных средств, осуществляющих доставку гуманитарной помощи. Со своей стороны военно-гражданские администрации вместе с Нацгвардией, Нацполицией и ГСЧС обеспечат ее принятие, размещение и хранение", - сообщил Шмигаль.

Темы: Кабинет министровШмыгаль
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