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В Україні розгортають мережу добровольчих формувань тергромад

Ольга Глущенко Субота, 26 лютого 2022, 20:53
В Україні розгортають мережу добровольчих формувань тергромад
Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про в Україні розгортають мережу добровольчих формувань територіальних громад.

Джерело: Міноборони

Пряма мова Резнікова: "Зараз ми знаходимось на етапі, коли треба підвищити координацію створених підрозділів, організувати їхні дії у рамках єдиного задуму під керівництвом Командування ЗСУ.

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Також мною за погодженням з Командувачем Сил ТрО бригадним генералом Юрієм Галушкіним ухвалено рішення про розгортання мережі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Щоб не залишити інтервентам жодного шансу".

"Вже зараз ви можете долучатись до влаштування блокпостів, блокування переміщень колон техніки ворога, виконувати інші поставленні командуванням Сил ТрО завдання, виктористовуючи власну зброю".

"Мережа ДФТГ буде важливим чинником протидії ворожим диверсантам, а також порушуватиме логістику окупантів".

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Деталі: Резніков повідомив, що "діяльність добровольчих формувань територіальних громад здійснюється під безпосереднім керівництвом і контролем командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил України за територіальним принципом". Тобто у конкретному районі або регіоні.

Щоб отримати серйозну оборонну зброю, ДФТГ має бути відповідним чином оформлена. Та залучена до єдиного плану дій.

Для створення ДФТГ у селищі, містечку, громаді, алгоритм такий:

  • ініціативна група разом з керівником органу місцевого самоврядування подає пропозицію до командира відповідного підрозділу Сил ТрО (батальйону, бригади), який діє на території.
  • На підставі проявленої ініціативи Командувач Сил ТрО приймає рішення про створення ДФТГ та призначення командира. Це рішення схвалює Головнокомандувач Збройних Сил. Він також ухвалює рішення про забезпечення ДФТГ тими чи іншими видами озброєння.

Адреси підрозділів можна перевірити на сайті Сил ТрО – www.sprotyv.in.ua.

Теми: РезніковМіноборони
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