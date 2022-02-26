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В Украине разворачивают сеть добровольческих формирований территориальных общин

Ольга ГлущенкоСуббота, 26 февраля 2022, 20:53
В Украине разворачивают сеть добровольческих формирований территориальных общин
Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украине разворачивают сеть добровольческих формирований территориальных общин.

Источник: Минобороны

Прямая речь Резникова: "Сейчас мы находимся на этапе, когда нужно повысить координацию созданных подразделений, организовать их действия в рамках единого замысла под руководством Командования ВСУ.

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Также, по согласованию с Командующим Сил ТрО мною бригадным генералом Юрием Галушкиным принято решение о разворачивании сети добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО). Чтобы не оставить интервентам никакого шанса.

"Уже сейчас вы можете приобщаться к устройству блокпостов, блокировке перемещений колонн техники врага, выполнять другие поставленные командованием Сил ТрО задачи, используя собственное оружие".

"Сеть ДФТО будет важным фактором противодействия враждебным диверсантам, а также будет нарушать логистику оккупантов".

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Детали: Резников сообщил, что "деятельность добровольческих формирований территориальных общин осуществляется под непосредственным руководством и контролем командира воинской части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины по территориальному принципу". То есть в конкретном районе или регионе.

Чтобы получить серьезное оборонительное оружие, ДФТО должно быть соответствующим образом оформлено. И вовлечена в единый план действий.

Для создания ДФТО в поселке, городке, общине, алгоритм такой:

  • инициативная группа вместе с руководителем органа местного самоуправления подает предложение командиру соответствующего подразделения Сил ТрО (батальона, бригады), действующему на территории.
  • На основании проявленной инициативы Командующий Сил ТРО принимает решение о создании ДФТО и назначении командира. Это решение одобряет Главнокомандующий Вооруженными Силами. Он также принимает решение об обеспечении ДФТО теми или иными видами вооружение.

Адреса подразделов можно проверить на сайте Сил ТрО – www.sprotyv.in.ua.

Темы: РезниковМинобороны
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