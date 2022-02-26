У Києві з початку війни 20 загиблих українців, але ворог у місто не прорвався – Кличко

Від початку атаки Росії на Україну в столиці загинуло 14 військових і бійців тероборони та 6 цивільних осіб, поранена 71 людина, з них – 25 цивільних.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні

Пряма мова Кличка: "У Києві, від початку атаки на Україну, загинули або померли 6 мирних жителів, в тому числі одна дитина. Та 14 військових і бійців теробони. Поранена 71 людина. Із них 25 цивільних. Зокрема, троє дітей.

Ситуація в столиці – складна і напружена. Ворог у місто не прорвався. Але в Києві орудують диверсійні групи. Військові, правоохоронці і терборона виявляють і знешкоджують диверсантів. Сьогодні були зіткнення і перестрілки".

Деталі: Мер додав, що Росія також знищує інфраструктуру наших міст.