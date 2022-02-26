Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве с начала войны 20 погибших украинцев, но враг в город не прорвался – Кличко

Ирина БалачукСуббота, 26 февраля 2022, 22:06
Фото КГГА

С начала атаки России на Украину в столице погибли 14 военных и бойцов терробороны и 6 гражданских лиц, ранен 71 человек, из них – 25 гражданских.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении

Прямая речь Кличко: "В Киеве с начала атаки на Украину погибли или умерли 6 мирных жителей, в том числе один ребенок. И 14 военных и бойцов терробоны. Ранен 71 человек. Из них 25 гражданских. В частности, трое детей.

Ситуация в столице – сложная и напряженная. Враг в город не прорвался. Но в Киеве орудуют диверсионные группы. Военные, правоохранители и терборона обнаруживают и обезвреживают диверсантов. Сегодня были столкновения и перестрелки".

Детали: Мэр добавил, что Россия также уничтожает инфраструктуру наших городов.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Виталий КличкоКиеввойнажертвы
powered by lun.ua
Главное сегодня

ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

фотоЗащитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

фото, видеоВражеские войска обстреляли нефтебазу в Чернигове, горит резервуар с дизтопливом

Все новости...
Виталий Кличко
В Киеве увеличивают время комендантского часа
Кличко призвал бизнес помочь киевлянам
Кличко: Ситуация для Киева угрожающая, ночь будет очень сложной
Последние новости
12:45
Лавров завил, что Зеленский якобы дает свою охрану нацистам на их факельных шествиях
12:22
Зеленский: Мы ничего не отдали, а Путин и в бункере не скроется от Бога
12:13
Лукашенко намекает, что войска Беларуси не пойдут в Украину
12:02
На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ
12:02
Переговоры: россияне придумали три части требований
11:55
Дерипаска: Железный занавес уже опустился. Кризис будет в три раза хуже, чем в 1998 году
11:44
Российский десант на подходе к Одессе – источники 
11:43
Над Волновахой сбит российский истребитель, бомбивший город
11:35
Украинцы, у которых РФ забрала возможность работать, получат по 6500 гривен без любых условий
11:32
ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области
Все новости...