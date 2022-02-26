В Киеве с начала войны 20 погибших украинцев, но враг в город не прорвался – Кличко

С начала атаки России на Украину в столице погибли 14 военных и бойцов терробороны и 6 гражданских лиц, ранен 71 человек, из них – 25 гражданских.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении

Прямая речь Кличко: "В Киеве с начала атаки на Украину погибли или умерли 6 мирных жителей, в том числе один ребенок. И 14 военных и бойцов терробоны. Ранен 71 человек. Из них 25 гражданских. В частности, трое детей.

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Ситуация в столице – сложная и напряженная. Враг в город не прорвался. Но в Киеве орудуют диверсионные группы. Военные, правоохранители и терборона обнаруживают и обезвреживают диверсантов. Сегодня были столкновения и перестрелки".

Детали: Мэр добавил, что Россия также уничтожает инфраструктуру наших городов.