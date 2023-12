Английские клубы Премьер-лиги Миколенко и Зинченко поддержали Украину

Клубы английской Премьер-лиги "Эвертон" и "Манчестер Сити", за которые выступают украинцы Виталий Миколенко и Александр Зинченко, поддержали Украину перед своим поединком.

Детали: Хозяева поединка на Гудисон Парк в Ливерпуле вышли на поле, завернувшись в украинские флаги. У команды гостей спереди и сзади на куртках был нанесен флаг нашей страны.

Heartbreaking to see Oleksandr Zinchenko in tears before kick-off as both teams show their support for Ukraine 💔 🇺🇦 pic.twitter.com/bZYNyziMSh