На Чернігівщині захисники підірвали 56 цистерн з дизпаливом – Генштаб

Російський ешелон, який транспортував 56 цистерн з дизпаливом, підірвали захисники у Чернігівській області.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно ЗСУ: "На Сіверщині окупанти завершили перегрупування та продовжили наступ з метою блокування Києва. Підрозділи ЗС України стримують загарбника. В Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом".

Деталі: На Поліському напрямку наступ ворога зупинений на рубежі Бородянка, Буча, Вишгород. Підрозділи противника частково втратили боєздатність.

Противник продовжує спроби захоплення населених пунктів у Слобожанському операційному районі, просуваючись із Бєлгорода до Старобільська.

У Волинському операційному районі ворог проводить демонстраційні дії.

На Південному напрямку противнику вдалося вийти на рубежі Скадовська та Голої Пристані. Там ведуться запеклі бої, щоб не допустити закріплення по лівому берегу річки Дніпро.

Вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганських областей ворогу не дозволили.

В акваторії Чорного моря Повітряні сили ЗСУ знищили російський винищувач Су-30 СМ.

Повідомляється, що бойовий дух українських воїнів високий, натомість війська ворога деморалізовані, у них закінчуються запаси палива та їжі. Противник несе значні втрати.

Також російські окупанти масово залишають техніку та втікають.