На Черниговщине защитники взорвали 56 цистерн с дизтопливом – Генштаб
Российский эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом, взорвали защитники в Черниговской области.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Дословно ВСУ: "На Северщине оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокирования Киева. Подразделения ВС Украины сдерживают захватчика. В Черниговской области защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом".
Детали: На Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Бородянка, Буча, Вышгород. Подразделения противника частично утратили боеспособность.
Противник продолжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операционном районе, продвигаясь из Белгорода в Старобельск.
В Волынском операционном районе враг производит демонстрационные действия.
На Южном направлении противнику удалось выйти на рубежи Скадовска и Голой Пристани. Там ведутся яростные бои, чтобы не допустить закрепления по левому берегу реки Днепр.
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Выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей врагу не позволили.
В акватории Черного моря Воздушные силы ВСУ уничтожили российский истребитель Су-30 СМ.
Сообщается, что боевой дух украинских воинов высокий, а войска врага деморализованы, у них заканчиваются запасы топлива и пищи. Противник несет значительные потери.
Также российские оккупанты массово бросают технику и убегают.