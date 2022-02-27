Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

За нанесення міток для коригування вогню можна сісти на 15 років – КМДА

Катерина ТищенкоНеділя, 27 лютого 2022, 00:34

Київська влада попереджає, що нанесення міток для коригування вогню окупантів є злочином і карається позбавленням волі на строк до 15-ти років.

Джерело: КМДА

Деталі: Зазначається, що в Україні, у столиці зокрема, збільшилась кількість виявлених міток диверсантів, які залишають прямо на вулицях і будівлях як житлових будинків, так і підприємств. Мітки розміщують для коригування вогню окупаційних військ Російської Федерації.

У КМДА наголосили, що в Україні за цю діяльність встановлена кримінальна відповідальність за статтями Кримінального кодексу України 111 (державна зрада) та 113 (диверсія).

Державна зрада карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна або без.

Диверсія карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без.

Міська влада звертається до громадян негайно повідомляти про місця з мітками, передавати фото до правоохоронних органів та інформувати про підозрілих осіб, які можуть бути причетних до нанесення міток. Для цього створено офіційний чат-бот – @stop_russian_war_bot. Бот отримує та передає інформацію на відповідні штаби реагування.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Що передувало: Раніше правоохоронці закликали українців бути пильними та знищувати позначки, які може використати ворог для координації вторгнення.

Теми: війнаКиїв
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Окупанти хочуть створити у Маріуполі гуманітарну катастрофу – ОДА

Німеччина конфіскувала 156-метрову суперяхту друга Путіна Усманова – Forbes 

відеоХодорковський кличе росіян на вулиці: "15 діб варті того, щоб не дати убити людину"

Арахамія: Переговори відбудуться не в Біловезькій пущі

Чотири винищувачі РФ порушили повітряний простір Швеції

фото, відеоЖителі Енергодара стали стіною на захист міста

Усі новини...
війна
У Львові можна долучитися до патрулювання міста — як це зробити
У Херсоні росіяни розстріляли журналіста, у Харкові – влучили в багатоповерхівку
Жителів Києва та Чернігова попереджають про складну ніч – очікують обстрілів росіян
Останні новини
23:14
У Білорусі йде "рейкова війна" проти війни з Україною
23:09
відеоУ Росії продовжують затримувати учасників "антивоєнних" мітингів: за добу 724 людини
23:06
У США з’явилася оперативна група для полювання на активи російських олігархів
22:55
Арахамія: Переговори відбудуться не в Біловезькій пущі
22:50
Коли перебої на лінії 102: столична поліція дала додаткові контакти
22:49
Макрон виступив з промовою щодо війни РФ проти України
22:32
Росії може загрожувати дефолт – JPMorgan
22:23
відеоЄвреї, які пережили Голокост, проклинають Путіна з бомбосховища Києва й вимагають миру
22:13
ВІДЕОУ Києві 3 березня дозволять рух на двох мостах – Кличко
22:08
Жодних полонених російських артилеристів більше не буде – ССО
Усі новини...