За нанесення міток для коригування вогню можна сісти на 15 років – КМДА

Київська влада попереджає, що нанесення міток для коригування вогню окупантів є злочином і карається позбавленням волі на строк до 15-ти років.

Джерело: КМДА

Деталі: Зазначається, що в Україні, у столиці зокрема, збільшилась кількість виявлених міток диверсантів, які залишають прямо на вулицях і будівлях як житлових будинків, так і підприємств. Мітки розміщують для коригування вогню окупаційних військ Російської Федерації.

У КМДА наголосили, що в Україні за цю діяльність встановлена кримінальна відповідальність за статтями Кримінального кодексу України 111 (державна зрада) та 113 (диверсія).

Державна зрада карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна або без.

Диверсія карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без.

Міська влада звертається до громадян негайно повідомляти про місця з мітками, передавати фото до правоохоронних органів та інформувати про підозрілих осіб, які можуть бути причетних до нанесення міток. Для цього створено офіційний чат-бот – @stop_russian_war_bot. Бот отримує та передає інформацію на відповідні штаби реагування.

Що передувало: Раніше правоохоронці закликали українців бути пильними та знищувати позначки, які може використати ворог для координації вторгнення.