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За нанесение меток для корректировки огня можно сесть на 15 лет – КГГА

Катерина ТищенкоСуббота, 26 февраля 2022, 23:34
За нанесение меток для корректировки огня можно сесть на 15 лет – КГГА

Киевские власти предупреждают, что нанесение меток для корректировки огня оккупантов является преступлением и наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.

Источник: КГГА

Детали: Отмечается, что в Украине, в столице, в частности, увеличилось количество выявленных меток диверсантов, которые оставляют прямо на улицах и зданиях как жилых домов, так и предприятий. Метки размещают для корректировки огня оккупационных войск Российской Федерации.

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В КГГА отметили, что в Украине за эту деятельность установлена ​​уголовная ответственность по статьям Уголовного кодекса Украины 111 (государственная измена) и 113 (диверсия).

Государственная измена карается лишением свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без.

Диверсия карается лишением свободы сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без.

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Городские власти обращаются к гражданам немедленно сообщать о местах с метками, передавать фото в правоохранительные органы и информировать о подозрительных лицах, которые могут быть причастны к нанесению меток. Для этого создан официальный чат-бот – @stop_russian_war_bot. Бот получает и передает информацию в соответствующие штабы реагирования.

Что предшествовало: Ранее правоохранители призвали украинцев быть бдительными и уничтожать отметки, которые может использовать враг для координации вторжения.

Темы: войнаКиев
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