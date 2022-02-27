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Пожежа під Васильковом: людям радять зачинити вікна

Катерина ТищенкоНеділя, 27 лютого 2022, 01:02
Пожежа під Васильковом: людям радять зачинити вікна
скріншот відео

Верховна Рада та київська влада просять мешканців, які живуть поблизу Василькова, а також киян зачинити вікна через пожежу на нафтобазі у селі Крячки.

Джерело: Верховна Рада у Telegram, КМДА, речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан у коментарі Hromadske

Дослівно ВР: "Увага! Дим та шкідливі речовини від пожежі у Василькові можуть піти у будь-який бік, вітер постійно змінює напрямок. Закривайте вікна".

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КМДА також радить киянам зачинити вікна. 

Водночас речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан повідомила, що поки що евакуацію населення не планують.

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"Загрози людям немає. Детальніша інформація пізніше, зараз все з'ясовуємо", — сказала вона.

Що передувало: У суботу ввечері після російського ракетного удару сталася пожежа на нафтобазі в селі Крячки.

Теми: Київська областьпожежа
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