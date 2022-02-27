Пожежа під Васильковом: людям радять зачинити вікна

Верховна Рада та київська влада просять мешканців, які живуть поблизу Василькова, а також киян зачинити вікна через пожежу на нафтобазі у селі Крячки.

Джерело: Верховна Рада у Telegram, КМДА, речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан у коментарі Hromadske

Дослівно ВР: "Увага! Дим та шкідливі речовини від пожежі у Василькові можуть піти у будь-який бік, вітер постійно змінює напрямок. Закривайте вікна".

КМДА також радить киянам зачинити вікна.

Водночас речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан повідомила, що поки що евакуацію населення не планують.

"Загрози людям немає. Детальніша інформація пізніше, зараз все з'ясовуємо", — сказала вона.

Що передувало: У суботу ввечері після російського ракетного удару сталася пожежа на нафтобазі в селі Крячки.