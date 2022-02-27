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По околицях Василькова нанесли удар: горить нафтобаза

Катерина ТищенкоНеділя, 27 лютого 2022, 00:03
По околицях Василькова нанесли удар: горить нафтобаза
фото УП

Після удару російськими ракетами по околицях Василькова там почалася масштабна пожежа на нафтобазі.

Джерело: очевидці у коментарі УП, мер Василькова Наталія Баласинович

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Деталі: За словами джерел, війська РФ нанесли черговий удар крилатими або балістичними ракетами у районі Василькова.

Як повідомляють очевидці, пожежу видно навіть з центру Києва.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше мер Василькова Наталія Баласинович повідомила, що горить нафтобаза у селі Крячки під Васильковом.

"Сьогодні протягом дня ішли потужні обстріли з балістичних ракет, в тому числі нашого аеродрому, але втримали. І зараз ідуть обстріли", - додала вона.

Голова Київської ОДА Олексій Кулеба зазначив, що таке займання загрожує екологічною катастрофою.

Що передувало: Після запеклих боїв, що тривали в ніч на суботу, місто Васильків на Київщині залишилося під контролем України.

Передісторія:

Теми: Київська областьвійнаРосіяобстріл
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