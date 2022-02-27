По околицях Василькова нанесли удар: горить нафтобаза
Після удару російськими ракетами по околицях Василькова там почалася масштабна пожежа на нафтобазі.
Джерело: очевидці у коментарі УП, мер Василькова Наталія Баласинович
Деталі: За словами джерел, війська РФ нанесли черговий удар крилатими або балістичними ракетами у районі Василькова.
Як повідомляють очевидці, пожежу видно навіть з центру Києва.
Пізніше мер Василькова Наталія Баласинович повідомила, що горить нафтобаза у селі Крячки під Васильковом.
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"Сьогодні протягом дня ішли потужні обстріли з балістичних ракет, в тому числі нашого аеродрому, але втримали. І зараз ідуть обстріли", - додала вона.
Відео вибуху у Василькові pic.twitter.com/aNAd7QYDfF— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 26, 2022
Голова Київської ОДА Олексій Кулеба зазначив, що таке займання загрожує екологічною катастрофою.
Що передувало: Після запеклих боїв, що тривали в ніч на суботу, місто Васильків на Київщині залишилося під контролем України.
Передісторія:
- 8 червня 2015 року на нафтосховищі ТОВ "БРСМ-Нафта", розташованому в селі Крячки Васильківського району сталася пожежа. Тоді загинули шестеро людей, п'ятнадцять громадян залишилися інвалідами.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що на підприємствах мережі "БРСМ-Нафта" змішували бензин із присадками й домішками, їх покривали представники органів державної влади й силових структур.
- У "БРСМ-Нафті" заявляли, що пожежа на нафтобазі у Васильківському районі могла виникнути внаслідок підриву.