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Пожар под Васильковом: людям советуют закрыть окна

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 02:02
скриншот видео

Верховная Рада и киевские власти просят жителей, живущих вблизи Василькова, а также киевлян закрыть окна из-за пожара на нефтебазе в селе Крячки.

Источник: Верховная Рада в Telegram, КГГА, пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан в комментарии Hromadske

Дословно ВР: "Внимание! Дым и вредные вещества от пожара в Василькове могут пойти в любую сторону, ветер постоянно меняет направление. Закрывайте окна".

КГГА также советует киевлянам закрыть окна.

В то же время пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан сообщила, что пока эвакуацию населения не планируют.

"Угрозы людям нет. Более подробная информация будет позже, сейчас все выясняем", — сказала она.

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Что предшествовало: В ночь на воскресенье после российского ракетного удара произошел пожар на нефтебазе в селе Крячки.

Темы: Киевская областьпожар
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