Російська актриса Ахеджакова передала на українську армію 10 тисяч доларів
Неділя, 27 лютого 2022, 01:22
Російська актриса Лія Ахеджакова передала на українську армію 10 тисяч доларів (близько 290 тисяч гривень).
Джерело: Ахеджакова в Instagram
Дослівно: "Я підтримала армію України переводом у 10000$, і закликаю вас зробити те саме! І ще раз кажу: мені справді дуже шкода, що таке трапилося.
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У мене все в грудях стискається, з усвідомленням, що зараз у вас у країні вмирають як ваші, так і наші хлопці. Десь навіть зовсім молоді. І я щиро хочу, щоби все це закінчилося".
Деталі: Також Ахеджакова закликала Володимира Путіна вивести війська РФ з території України.
Посмотреть эту публикацию в InstagramВІДЕО ДНЯ
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Що передувало: Раніше Ахеджакова підписала заяву проти російської агресії щодо України.