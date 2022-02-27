Російська актриса Ахеджакова передала на українську армію 10 тисяч доларів

Російська актриса Лія Ахеджакова передала на українську армію 10 тисяч доларів (близько 290 тисяч гривень).

Джерело: Ахеджакова в Instagram

Дослівно: "Я підтримала армію України переводом у 10000$, і закликаю вас зробити те саме! І ще раз кажу: мені справді дуже шкода, що таке трапилося.

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У мене все в грудях стискається, з усвідомленням, що зараз у вас у країні вмирають як ваші, так і наші хлопці. Десь навіть зовсім молоді. І я щиро хочу, щоби все це закінчилося".

Деталі: Також Ахеджакова закликала Володимира Путіна вивести війська РФ з території України.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лия Ахеджакова (@l_akhedzhakova) ВІДЕО ДНЯ

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лия Ахеджакова (@l_akhedzhakova)

Що передувало: Раніше Ахеджакова підписала заяву проти російської агресії щодо України.