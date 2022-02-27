Российская актриса Ахеджакова передала на украинскую армию 10 тысяч долларов

Российская актриса Лия Ахеджакова передала на украинскую армию 10 тысяч долларов (около 290 тысяч гривен).

Источник: Ахеджакова в Instagram

Дословно: "Я поддержала армию Украины переводом в 10000$, и призываю вас сделать то же самое! И еще раз говорю: мне действительно очень жаль, что случилось.

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У меня все в груди сжимается, с осознанием, что сейчас у вас в стране умирают как ваши, так и наши ребята. Где-то совсем молодые. И я искренне хочу, чтобы все это закончилось".

Детали: Также Ахеджакова призвала Владимира Путина вывести войска РФ с территории Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лия Ахеджакова (@l_akhedzhakova) ВИДЕО ДНЯ

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лия Ахеджакова (@l_akhedzhakova)

Что предшествовало: Ранее Ахеджакова подписала заявление против российской агрессии в Украине.