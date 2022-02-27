Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российская актриса Ахеджакова передала на украинскую армию 10 тысяч долларов

Анастасия КалатурВоскресенье, 27 февраля 2022, 02:22
ФОТО: kino-teatr.ru

Российская актриса Лия Ахеджакова передала на украинскую армию 10 тысяч долларов (около 290 тысяч гривен).

Источник: Ахеджакова в Instagram

Дословно: "Я поддержала армию Украины переводом в 10000$, и призываю вас сделать то же самое! И еще раз говорю: мне действительно очень жаль, что случилось.

У меня все в груди сжимается, с осознанием, что сейчас у вас в стране умирают как ваши, так и наши ребята. Где-то совсем молодые. И я искренне хочу, чтобы все это закончилось".

Детали: Также Ахеджакова призвала Владимира Путина вывести войска РФ с территории Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лия Ахеджакова (@l_akhedzhakova)

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лия Ахеджакова (@l_akhedzhakova)

Что предшествовало: Ранее Ахеджакова подписала заявление против российской агрессии в Украине.

Темы: Росcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ

ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

фотоЗащитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

Все новости...
Росcия
В России впервые признали свои потери в Украине
РФ закрыла свое воздушное пространство для Словении и стран Балти
YouTube отключил Russia Today от заработка на рекламе
Последние новости
12:50
12:46
аудиоВМФ РФ занимается пиратством и терроризмом: российских моряков посылают по уже известному маршруту
12:45
Лавров завил, что Зеленский якобы дает свою охрану нацистам на их факельных шествиях
12:22
Зеленский: Мы ничего не отдали, а Путин и в бункере не скроется от Бога
12:13
Лукашенко намекает, что войска Беларуси не пойдут в Украину
12:02
На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ
12:02
Переговоры: россияне придумали три части требований
11:55
Дерипаска: Железный занавес уже опустился. Кризис будет в три раза хуже, чем в 1998 году
11:44
Российский десант на подходе к Одессе – источники 
11:43
Над Волновахой сбит российский истребитель, бомбивший город
Все новости...