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Российская актриса Ахеджакова передала на украинскую армию 10 тысяч долларов

Анастасия КалатурВоскресенье, 27 февраля 2022, 01:22
Российская актриса Ахеджакова передала на украинскую армию 10 тысяч долларов
ФОТО: kino-teatr.ru

Российская актриса Лия Ахеджакова передала на украинскую армию 10 тысяч долларов (около 290 тысяч гривен).

Источник: Ахеджакова в Instagram

Дословно: "Я поддержала армию Украины переводом в 10000$, и призываю вас сделать то же самое! И еще раз говорю: мне действительно очень жаль, что случилось.

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У меня все в груди сжимается, с осознанием, что сейчас у вас в стране умирают как ваши, так и наши ребята. Где-то совсем молодые. И я искренне хочу, чтобы все это закончилось".

Детали: Также Ахеджакова призвала Владимира Путина вывести войска РФ с территории Украины.

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Публикация от Лия Ахеджакова (@l_akhedzhakova)

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Публикация от Лия Ахеджакова (@l_akhedzhakova)

Что предшествовало: Ранее Ахеджакова подписала заявление против российской агрессии в Украине.

Темы: Росcиявойна
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