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Бої в Україні точаться там, де і починалися – Офіс президента

Олена РощінаНеділя, 27 лютого 2022, 02:02

Після трьох днів війни Росії проти України бої точаться там, де вони починалис, російська армія не змогла просунутися, але атакує столицю Київ.

Джерело: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телеканалів

Пряма мова: "Ми тотально контролюємо все, що відбувається в областях України. Це скрізь точаться бої, які були три дні тому – на тому ж місці.

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Єдине, що відбувається, бо одна з ключових цілей Росії – це усунення політичного керівництва України, що можна зробити у Києві. Тому що українське керівництво знаходиться у Києві, воно нікуди не поїхало і не їхатиме".

Деталі: За словами Подоляка, у регіонах точаться "позиційні бої".

"Харків, Херсон, Одеса, Миколаїв, Суми, Чернігів, Житомир – це скрізь тривають бої, які були три дні тому. На тому ж місці", – наголосив він.

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Теми: РосіяУкраїнавійнаОфіс президента
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