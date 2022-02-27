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Бои в Украине идут там, где и начинались – Офис президента

Елена РощинаВоскресенье, 27 февраля 2022, 03:02

После трех дней войны России против Украины бои идут там, где они начинались. Российская армия не смогла продвинуться, но атакует столицу Киев.

Источник: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканалов

Прямая речь: "Мы тотально контролируем все, что происходит областях Украины. Это везде идут бои, которые были три дня назад – на том же месте.

Единственное, что происходит, потому что одна из ключевых целей России – это устранение политического руководства Украины, что можно сделать в Киеве. Потому что украинское руководство находится в Киеве, оно никуда не уехало и не будет ехать".

Детали: По словам Подоляка, в регионах идут "позиционные бои".

"Харьков, Херсон, Одесса, Николаев, Сумы, Чернигов, Житомир – это всюду идут бои, которые были три дня назад. На том же месте", – подчеркнул он.

Темы: РосcияУкраинавойнаОфис президента
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