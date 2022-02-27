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Біля Василькова палає нафтобаза — куди дутиме вітер, як уберегти себе

Анастасія КалатурНеділя, 27 лютого 2022, 01:56
Біля Василькова палає нафтобаза — куди дутиме вітер, як уберегти себе
ФОТО: УП

Під ранок неділі у Василькові (Київщина), де окупанти спричинили пожежу на нафтобазі, вітер дутиме на північний захід.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook,  Українська природоохоронна група

Дослівно пост Діденко: "У Василькові зараз напрямок вітру північний, тобто з півночі, невеликий.

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Далі, під ранок, напрямок перейде на північно-західне походження.

Вдень у неділю дутиме знову з півночі, але посилиться.

В другій половині дня неділі вітер зміниться на південно-східний, помірний, не слабкий.

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Легко розрахувати, куди коливатиметься основна маса цієї небезпечної гарі".

Деталі: Сажа, утворена від горіння нафтопродуктів - найнебезпечніший канцероген з усіх, які трапляються у побуті.

При згоранні нафтопродуктів виділяється не лише чадний газ, а і  кислотні гази. У реакції з водою вони дають кислоти. Якщо вони потраплять на слизові оболонки, то кислоти будуть утворюватись в організмі людини. Крім того, утворюються і інші шкідливі сполуки.

Українська природоохоронна група оприлюднила перелік порад, як  убезпечити себе:

  • Уникати тривалого перебування на повітрі вранці та під час туману або просто задимлення. Дітям, вагітним слід відмовитися від тривалих прогулянок.
  • Менше відчиняти вікна, особливо вночі і рано вранці. Відчиняючи, завішувати їх зволоженою тканиною і періодично її змінювати.
  • Користуватися кондиціонерами та очищувачами повітря.
  • Проводити вологе прибирання; поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість.
  • Обмежити фізичне навантаження.
  • Не вживати алкоголь, не курити.
  • Якщо запах диму посилився, одягнути зволожені захисні маски, віконні та дверні прорізи ізолювати вологою тканиною.
  • Вживати до 2-3 літрів рідини на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів краще пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочнокислі напої, (знежирене молоко, молочна сироватка), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.
  • В разі першіння - промивати ніс і горло.
  • За симптомів гострого отруєння або нездужання необхідно звернутися до лікаря.

Це особливо важливо, коли вітер з боку аварії дме в ваш бік.

Нагадаємо: Після удару російськими крилатими або балістичними ракетами у селі Крячки під Васильковом горить нафтобаза.

Теми: здоров'яКиївська областьвійна
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