Біля Василькова палає нафтобаза — куди дутиме вітер, як уберегти себе
Під ранок неділі у Василькові (Київщина), де окупанти спричинили пожежу на нафтобазі, вітер дутиме на північний захід.
Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook, Українська природоохоронна група
Дослівно пост Діденко: "У Василькові зараз напрямок вітру північний, тобто з півночі, невеликий.
Далі, під ранок, напрямок перейде на північно-західне походження.
Вдень у неділю дутиме знову з півночі, але посилиться.
В другій половині дня неділі вітер зміниться на південно-східний, помірний, не слабкий.
Легко розрахувати, куди коливатиметься основна маса цієї небезпечної гарі".
Деталі: Сажа, утворена від горіння нафтопродуктів - найнебезпечніший канцероген з усіх, які трапляються у побуті.
При згоранні нафтопродуктів виділяється не лише чадний газ, а і кислотні гази. У реакції з водою вони дають кислоти. Якщо вони потраплять на слизові оболонки, то кислоти будуть утворюватись в організмі людини. Крім того, утворюються і інші шкідливі сполуки.
Українська природоохоронна група оприлюднила перелік порад, як убезпечити себе:
- Уникати тривалого перебування на повітрі вранці та під час туману або просто задимлення. Дітям, вагітним слід відмовитися від тривалих прогулянок.
- Менше відчиняти вікна, особливо вночі і рано вранці. Відчиняючи, завішувати їх зволоженою тканиною і періодично її змінювати.
- Користуватися кондиціонерами та очищувачами повітря.
- Проводити вологе прибирання; поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість.
- Обмежити фізичне навантаження.
- Не вживати алкоголь, не курити.
- Якщо запах диму посилився, одягнути зволожені захисні маски, віконні та дверні прорізи ізолювати вологою тканиною.
- Вживати до 2-3 літрів рідини на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів краще пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочнокислі напої, (знежирене молоко, молочна сироватка), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.
- В разі першіння - промивати ніс і горло.
- За симптомів гострого отруєння або нездужання необхідно звернутися до лікаря.
Це особливо важливо, коли вітер з боку аварії дме в ваш бік.
Нагадаємо: Після удару російськими крилатими або балістичними ракетами у селі Крячки під Васильковом горить нафтобаза.