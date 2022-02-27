Возле Василькова пылает нефтебаза — куда будет дуть ветер, как уберечь себя

Под утро воскресенья в Василькове (Киевщина), где оккупанты вызвали пожар на нефтебазе, ветер будет дуть на северо-запад.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Украинская природоохранная группа

Дословно пост Диденко: "В Василькове сейчас направление ветра северное, то есть с севера, небольшое.

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Далее, под утро, направление перейдет на северо-западное происхождение.

Днем в воскресенье будет дуть с севера, но усилится.

Во второй половине дня воскресенья ветер сменится юго-восточным, умеренным, не слабым.

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Легко рассчитать, куда будет колебаться основная масса этой опасной гари".

Детали: Сажа, образованная от горения нефтепродуктов – самый опасный канцероген из всех, которые встречаются в быту.

При сгорании нефтепродуктов выделяется не только угарный газ, но и кислотные газы. В реакции с водой они дают кислоты. Если они попадут на слизистые, то кислоты будут образовываться в организме человека. Кроме того, образуются и другие вредоносные соединения.

Украинская природоохранная группа обнародовала перечень советов, как обезопасить себя:

Избегайте длительного пребывания на воздухе утром и во время тумана или просто задымления. Детям, беременным следует отказаться от длительных прогулок.

Меньше открывать окна, особенно ночью и ранним утром. Открывая, занавешивать их увлажненной тканью и периодически ее изменять.

Пользоваться кондиционерами и воздухоочистителями.

Проводить влажную уборку; поставить емкости с водой, чтоб повысить влажность.

Ограничить физическую нагрузку.

Не употреблять алкоголь, не курить.

Если запах дыма усилился, надеть увлажненные защитные маски, оконные и дверные проемы изолировать влажной тканью.

Употреблять до 2-3 литров жидкости в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов лучше пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

В случае першения – промывать нос и горло.

При симптомах острого отравления или недомогания необходимо обратиться к врачу.

Это особенно важно, когда ветер со стороны аварии дует в вашу сторону.

Напомним: После удара российскими крылатыми или баллистическими ракетами в селе Крячки под Васильковом горит нефтебаза.