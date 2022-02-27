Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Возле Василькова пылает нефтебаза — куда будет дуть ветер, как уберечь себя

Анастасия КалатурВоскресенье, 27 февраля 2022, 02:56
ФОТО: УП

Под утро воскресенья в Василькове (Киевщина), где оккупанты вызвали пожар на нефтебазе, ветер будет дуть на северо-запад.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Украинская природоохранная группа

Дословно пост Диденко: "В Василькове сейчас направление ветра северное, то есть с севера, небольшое.

Далее, под утро, направление перейдет на северо-западное происхождение.

Днем в воскресенье будет дуть с севера, но усилится.

Во второй половине дня воскресенья ветер сменится юго-восточным, умеренным, не слабым.

Легко рассчитать, куда будет колебаться основная масса этой опасной гари".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Детали: Сажа, образованная от горения нефтепродуктов – самый опасный канцероген из всех, которые встречаются в быту.

При сгорании нефтепродуктов выделяется не только угарный газ, но и кислотные газы. В реакции с водой они дают кислоты. Если они попадут на слизистые, то кислоты будут образовываться в организме человека. Кроме того, образуются и другие вредоносные соединения.

Украинская природоохранная группа обнародовала перечень советов, как обезопасить себя:

  • Избегайте длительного пребывания на воздухе утром и во время тумана или просто задымления. Детям, беременным следует отказаться от длительных прогулок.
  • Меньше открывать окна, особенно ночью и ранним утром. Открывая, занавешивать их увлажненной тканью и периодически ее изменять.
  • Пользоваться кондиционерами и воздухоочистителями.
  • Проводить влажную уборку; поставить емкости с водой, чтоб повысить влажность.
  • Ограничить физическую нагрузку.
  • Не употреблять алкоголь, не курить.
  • Если запах дыма усилился, надеть увлажненные защитные маски, оконные и дверные проемы изолировать влажной тканью.
  • Употреблять до 2-3 литров жидкости в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов лучше пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
  • В случае першения – промывать нос и горло.
  • При симптомах острого отравления или недомогания необходимо обратиться к врачу.

Это особенно важно, когда ветер со стороны аварии дует в вашу сторону.

Напомним: После удара российскими крылатыми или баллистическими ракетами в селе Крячки под Васильковом горит нефтебаза.

Темы: здоровьеКиевская областьвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ

ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

фотоЗащитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

Все новости...
здоровье
Ни одна больница в Украине не закрылась – Минздрав
В Нацслужбе здоровье объяснили, как получить лекарство по е-рецепту, если "ляжет" электронная система
Киевский городской центр крови будет работать круглосуточно: в какие часы можно сдать кровь
Последние новости
12:50
12:46
аудиоВМФ РФ занимается пиратством и терроризмом: российских моряков посылают по уже известному маршруту
12:45
Лавров завил, что Зеленский якобы дает свою охрану нацистам на их факельных шествиях
12:22
Зеленский: Мы ничего не отдали, а Путин и в бункере не скроется от Бога
12:13
Лукашенко намекает, что войска Беларуси не пойдут в Украину
12:02
На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ
12:02
Переговоры: россияне придумали три части требований
11:55
Дерипаска: Железный занавес уже опустился. Кризис будет в три раза хуже, чем в 1998 году
11:44
Российский десант на подходе к Одессе – источники 
11:43
Над Волновахой сбит российский истребитель, бомбивший город
Все новости...