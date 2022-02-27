Київ: Снаряд росіян влучив у паркан пункту захоронення радіоактивних відходів

Російські снаряди влучили у пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії "Об’єднання Радон" - за попередньою оцінкою, загрози населенню немає.

Джерело: Державна інспекція ядерного регулювання України у FB з посиланням на персонал підприємства

Деталі: Наразі не можна оцінити масштаб руйнувань, але, за попередньою оцінкою Держатомрегулювання, за межами санітарно-захисної зони, загрози населенню немає.

У прес-службі ДСНС агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили: "Влучення було в паркан. Будівля та ємності – цілі".

Камери спостережень зафіксували падіння снарядів.

Автоматизована система радіаційного моніторингу вишла з ладу.

Як повідомляється, оцінку радіаційної обстановки здійснять після завершення обстрілів.