Київ: Снаряд росіян влучив у паркан пункту захоронення радіоактивних відходів
Неділя, 27 лютого 2022, 02:41
Російські снаряди влучили у пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії "Об’єднання Радон" - за попередньою оцінкою, загрози населенню немає.
Джерело: Державна інспекція ядерного регулювання України у FB з посиланням на персонал підприємства
Деталі: Наразі не можна оцінити масштаб руйнувань, але, за попередньою оцінкою Держатомрегулювання, за межами санітарно-захисної зони, загрози населенню немає.
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У прес-службі ДСНС агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили: "Влучення було в паркан. Будівля та ємності – цілі".
Камери спостережень зафіксували падіння снарядів.
Автоматизована система радіаційного моніторингу вишла з ладу.
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Як повідомляється, оцінку радіаційної обстановки здійснять після завершення обстрілів.