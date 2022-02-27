Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Київ: Снаряд росіян влучив у паркан пункту захоронення радіоактивних відходів

Анастасія КалатурНеділя, 27 лютого 2022, 03:41
ФОТО: GETTY

Російські снаряди влучили у пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії "Об’єднання Радон" - за попередньою оцінкою, загрози населенню немає.

Джерело: Державна інспекція ядерного регулювання України у FB з посиланням на персонал підприємства

Деталі: Наразі не можна оцінити масштаб руйнувань, але, за попередньою оцінкою Держатомрегулювання, за межами санітарно-захисної зони, загрози населенню немає.

У прес-службі ДСНС агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили: "Влучення було в паркан. Будівля та ємності – цілі".

Камери спостережень зафіксували падіння снарядів.

Автоматизована система радіаційного моніторингу вишла з ладу.

Як повідомляється, оцінку радіаційної обстановки здійснять після завершення обстрілів.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: КиївРосіяекологіяобстріл
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото Захисники знищили ворожу колону на Сумщині

Польща вважає реальним надання Україні статусу кандидата в ЄС у найближчі дні

Комітет Ради підтримав законопроєкт про націоналізацію російського майна

ЗСУ збили над Ірпенем ворожий літак – Залужний

фото, відеоВорожі війська обстріляли нафтобазу в Чернігові, горить резервуар з дизпаливом

Німеччина схвалила поставку Україні 2700 зенітних ракет "Стріла"

Усі новини...
Київ
У Києві диверсанти розстріляли сім’ю з 3 дітьми
У Києві вночі було кілька сутичок із диверсантами, основні бої – за містом
Нафтобазу Василькова не гасять, бо йде бій за аеропорт
Останні новини
12:22
Зеленський: Ми нічого не віддали, Путін і в бункері не сховається від Бога
12:16
Власники "Альфа-банку" Фрідман та Авен передадуть свої частки погодженим НБУ українцям
12:13
Лукашенко натякає, що війська Білорусі не підуть в Україну
12:02
На усіх пунктах пропуску на західному кордоні зникли черги - ДПСУ
12:02
Перемовини: росіяни вигадали три частини вимог
11:55
Дерипаска: Залізна завіса вже опустилася. Криза буде втричі гірша, ніж у 1998 році
11:44
Російський десант на підході до Одеси – джерела
11:43
Над Волновахою збили російський винищувач, який бомбив місто
11:35
Українці, у яких РФ забрала можливість працювати, отримають по 6500 гривень без жодних умов
11:32
ЗСУ та ДПСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині
Усі новини...