Киев: Снаряд россиян попал в забор пункта захоронения радиоактивных отходов
Российские снаряды попали в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон" - по предварительной оценке угрозы населению нет.
Источник: Государственная инспекция ядерного регулирования Украины в FB со ссылкой на персонал предприятия
Детали: Пока нельзя оценить масштаб разрушений, но, по предварительной оценке Госатомрегулирования, за пределами санитарно-защитной зоны, угрозы населению нет.
В пресс-службе ГСЧС Украины агентству "Интерфакс-Украина" сообщили: "Попадание было в забор. Здание и емкости - целы".
Камеры наблюдения зафиксировали падение снарядов.
Автоматизированная система радиационного мониторинга вышла из строя.
Как сообщается, оценку радиационной обстановки производят после завершения обстрелов.
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