Киев: Снаряд россиян попал в забор пункта захоронения радиоактивных отходов

Российские снаряды попали в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон" - по предварительной оценке угрозы населению нет.

Источник: Государственная инспекция ядерного регулирования Украины в FB со ссылкой на персонал предприятия

Детали: Пока нельзя оценить масштаб разрушений, но, по предварительной оценке Госатомрегулирования, за пределами санитарно-защитной зоны, угрозы населению нет.

Реклама:

В пресс-службе ГСЧС Украины агентству "Интерфакс-Украина" сообщили: "Попадание было в забор. Здание и емкости - целы".

Камеры наблюдения зафиксировали падение снарядов.

Автоматизированная система радиационного мониторинга вышла из строя.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщается, оценку радиационной обстановки производят после завершения обстрелов.