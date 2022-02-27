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Киев: Снаряд россиян попал в забор пункта захоронения радиоактивных отходов

Анастасия КалатурВоскресенье, 27 февраля 2022, 03:41
ФОТО: GETTY

Российские снаряды попали в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон" - по предварительной оценке угрозы населению нет.

Источник: Государственная инспекция ядерного регулирования Украины в FB со ссылкой на персонал предприятия

Детали: Пока нельзя оценить масштаб разрушений, но, по предварительной оценке Госатомрегулирования, за пределами санитарно-защитной зоны, угрозы населению нет.

В пресс-службе ГСЧС Украины агентству "Интерфакс-Украина" сообщили: "Попадание было в забор. Здание и емкости - целы".

Камеры наблюдения зафиксировали падение снарядов.

Автоматизированная система радиационного мониторинга вышла из строя.

Как сообщается, оценку радиационной обстановки производят после завершения обстрелов.

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Темы: КиевРосcияэкологияобстрел
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