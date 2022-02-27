Кібервійна триває: ліг урядовий сайт Чечні
Неділя, 27 лютого 2022, 04:21
Група хакерів Anonymous заявила, що "поклала" сайт уряду Чечні.
Джерело: Anonymous у Twitter
BREAKING: #Anonymous has taken down the website of the Chechen Republic.https://t.co/1muioOS5ao > OFF#OpRussia #StandWithUkraine #Ukraina #UkraineWar— Anonymous (@AnonymousHelpTW) February 27, 2022
Деталі: Наразі сайт chechnya.gov.ru не відкривається.
Нагадаємо: 25 лютого у центрі Чечні вишикувались 12 тисяч військовослужбовців – глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що вони готові "в будь-який час виїхати на будь-яку операцію", щоб убезпечити "свою державу та народ". Днем пізніше стало відомо, що до Білорусі відрядили так званих "чеченський" підрозділ Росгвардії, або "кадирівців".