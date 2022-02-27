Кібервійна триває: ліг урядовий сайт Чечні

Група хакерів Anonymous заявила, що "поклала" сайт уряду Чечні.

Джерело: Anonymous у Twitter

Деталі: Наразі сайт chechnya.gov.ru не відкривається.

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Нагадаємо: 25 лютого у центрі Чечні вишикувались 12 тисяч військовослужбовців – глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що вони готові "в будь-який час виїхати на будь-яку операцію", щоб убезпечити "свою державу та народ". Днем пізніше стало відомо, що до Білорусі відрядили так званих "чеченський" підрозділ Росгвардії, або "кадирівців".