СБУ показало допит ще двох полонених: здався в полон підполковник Росгвардії

Служба безпеки оприлюднила відеозаписи допиту ще двох російських військових з Росгвардії в Кемеровській області.

Джерело: відеозапис СБУ з допитом підполковника Росгвардії Стахова Дмитра, відеозапис СБУ з допитом капітана поліції Спиридонова Євгенія

Деталі: Обидва росгвардійці розповідають приблизно однакову фабулу свого переміщення з Кемеровської області через Смоленськ до Гомельської області в село Нова Гребля.

За словами Стахова, перед виїздом із Смоленська до Гомеля в них забрали мобільні телефони й посвідчення, а про детальну легенду їхнього перебування в Білорусі не сповіщали. Як стверджує полонений офіцер, спершу їм сказали, що вони їдуть на спільні навчання російських та білоруських силовників.

Однак зранку 24 лютого наказали перетнути український кордон та допомогти російським окупаційним військам захоплювати українськими містами. Зокрема, їм дали вказівку як внутрішнім військам боротися з опором цивільного населення містах.

Уночі 24 лютого їхній підрозділ прибув до меж захопленої росіянами території ЧАЕС, звідки вони рухалися в напрямку до Києва. У ході руху на Київ, їхня колона потрапила під обстріл Збройних Сил, через що він дістав поранення й потрапив у полон.

Стахов попросив пробачення в громадян України за те, що "віроломно вступили на територію України", але, мовляв, вони не були цілком поінформовані про мету їхнього перебування в Білорусі. Крім того, він звернувся до окупантів у російських збройних сил і росгвардії скласти зброю та припинити збройну агресію проти українців. Він сказав, що інакше вони повернуться до свої батьків, дружин та дітей "у цинкових домовинах".

Спиридонов на відео має дуже понівечені кінцівки й обличчя. За його словами, він є співробітником підрозділу ОМОНу в Новокузнецьку Кемеровської області. Спиридонов твердить, що є капітаном поліції та обіймає посаду інспектора департаменту інформації й документування.

Його розповідь відрізняється тим, що його відрядили з Новокузнецька 3 лютого, тоді як Стахов розповідав, ніби їх відправили в січні. Він повторив, що в Смоленську в них забрали всі телефони.

Також Спиридонов сказав, що в селі Нова Поляна їх розквартирували 22 лютого, тоді як Стахов та інший полонений росгвардієць розповідали, що в наметах у полі вони ночували "до 20 днів".

Подібним чином, він закликав російських окупантів припинити нищити та бомбардувати Київ. Він сказав, що це не "наша війна".

Вони сказали, що крім ОМОНу Кемеровської області, спільно з ними до білорусі відрядили так званих "чеченський" підрозділ росгвардії, або "кадирівців". Сукупна кількість росгвардійців, які були розквартировані в полях поблизу кордону Білорусі та України налічувала від 2 до 2,5 тисяч.

Що було раніше: 25 лютого Служба безпеки опублікувала допит 28-річного ОМОНівця з Новокузнецька Кемеровської області. Він переповів подібну фабулу, як їх надіслали до Білорусі на навчання. Його затримали вранці 25 лютого після обстрілу їхньої колони на північ від Києва.