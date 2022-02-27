Кибервойна продолжается: лег правительственный сайт Чечни
Воскресенье, 27 февраля 2022, 03:21
Группа хакеров Anonymous заявила, что "положила" сайт правительства Чечни.
Источник: Anonymous в Twitter
BREAKING: #Anonymous has taken down the website of the Chechen Republic.https://t.co/1muioOS5ao > OFF#OpRussia #StandWithUkraine #Ukraina #UkraineWarРеклама:— Anonymous (@AnonymousHelpTW) February 27, 2022
Детали: На данный момент сайт chechnya.gov.ru не открывается.
Напомним: 25 февраля в центре Чечни выстроились 12 тысяч военнослужащих – глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что они готовы "в любое время выехать на любую операцию", чтобы обезопасить "свое государство и народ". Днем позже стало известно, что в Беларусь отправили так называемое "чеченское" подразделение Росгвардии, или "кадыровцев".
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