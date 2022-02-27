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Кибервойна продолжается: лег правительственный сайт Чечни

Анастасия КалатурВоскресенье, 27 февраля 2022, 03:21

Группа хакеров Anonymous заявила, что "положила" сайт правительства Чечни.

Источник: Anonymous в Twitter

Детали: На данный момент сайт chechnya.gov.ru не открывается.

 
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Напомним: 25 февраля в центре Чечни выстроились 12 тысяч военнослужащих – глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что они готовы "в любое время выехать на любую операцию", чтобы обезопасить "свое государство и народ". Днем позже стало известно, что в Беларусь отправили так называемое "чеченское" подразделение Росгвардии, или "кадыровцев".

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Темы: кибербезопасностьхакерыРосcия
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