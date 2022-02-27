Instagram заблокував сторінку Кадировa з 9 мільйонами фоловерів

В соцмережі Instagram заблокували акаунт керівника Чечні Рамзана Кадирова.

Джерело: Instagram.

Деталі: Кадиров останні роки користувався акаунтом Ya_pomoshnik_kra_95.

На цьому акаунті було майже 9 мільйонів підписників. Але з вечора 26 лютого цієї сторінки не існує.

Що було раніше: нещодавно Кадиров опублікував відео з Грозного, де погрожував відправити тисячі чеченських силовиків в Україну. У ніч на 27 лютого, в боях за аеропорт в Гостомелі була розбита перша група чеченського спецназу.

В цьому бою, за повідомленням Міноборони, було знищено генерала Магомеда Тушаєва - командира 141-го моторизованого полку росгвардії Чечні.