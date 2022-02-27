Instagram заблокировал страницу Кадырова с 9 миллионами фолловеров
Воскресенье, 27 февраля 2022, 05:14
В соцсети Instagram заблокировали аккаунт руководителя Чечни Рамзана Кадырова.
Источник: Instagram.
Детали: Кадыров в последние годы пользовался аккаунтом Ya_pomoshnik_kra_95.
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На этом аккаунте было около 9 миллионов подписчиков. Но с вечера 26 февраля этой страницы нет.
Что было раньше: недавно Кадыров опубликовал видео из Грозного, где угрожал отправить тысячи чеченских силовиков в Украину.
В ночь на 27 февраля в боях за аэропорт в Гостомеле была разбита первая группа чеченского спецназа.
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В этом бою, по сообщению Минобороны, был уничтожен генерал Магомед Тушаев - командир 141-го моторизированного полка росгвардии Чечни.