Instagram заблокировал страницу Кадырова с 9 миллионами фолловеров

В соцсети Instagram заблокировали аккаунт руководителя Чечни Рамзана Кадырова.

Источник: Instagram.

Детали: Кадыров в последние годы пользовался аккаунтом Ya_pomoshnik_kra_95.

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На этом аккаунте было около 9 миллионов подписчиков. Но с вечера 26 февраля этой страницы нет.

Что было раньше: недавно Кадыров опубликовал видео из Грозного, где угрожал отправить тысячи чеченских силовиков в Украину.

В ночь на 27 февраля в боях за аэропорт в Гостомеле была разбита первая группа чеченского спецназа.

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В этом бою, по сообщению Минобороны, был уничтожен генерал Магомед Тушаев - командир 141-го моторизированного полка росгвардии Чечни.







