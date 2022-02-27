Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Instagram заблокировал страницу Кадырова с 9 миллионами фолловеров

Воскресенье, 27 февраля 2022, 05:14

В соцсети Instagram заблокировали аккаунт руководителя Чечни Рамзана Кадырова.

Источник: Instagram.

Детали: Кадыров в последние годы пользовался аккаунтом Ya_pomoshnik_kra_95.

Реклама:

На этом аккаунте было около 9 миллионов подписчиков. Но с вечера 26 февраля этой страницы нет.

Что было раньше: недавно Кадыров опубликовал видео из Грозного, где угрожал отправить тысячи чеченских силовиков в Украину. 

В ночь на 27 февраля в боях за аэропорт в Гостомеле была разбита первая группа чеченского спецназа.

ВИДЕО ДНЯ

В этом бою, по сообщению Минобороны, был уничтожен генерал Магомед Тушаев - командир 141-го моторизированного полка росгвардии Чечни.




Темы: РосcияКадыроввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
Британские самолеты защищают корабли с украинским зерном от нападения со стороны РФ – СМИ
УП встретила зятя Червоненко дома у российского олигарха
Нельзя предлагать России уступки – МИД о вероятном ослаблении санкций
Последние новости
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
Все новости...
Реклама: