SWIFT заявил, что отключит российские банки в ближайшие дни
Международная платежная система SWIFT заявила в субботу, что готовится в ближайшие дни ввести новые санкционные меры западных стран, направленные на определенные российские банки.
Источник: "Reuters"
Дословно: "Мы сотрудничаем с европейскими органами власти, чтобы разобраться в деталях субъектов, подпадающих под новые мероприятия, и готовимся выполнять юридические указания".
Этому предшествовало: 26 февраля Лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США объявили о новом мощном наборе экономических санкций против России, включающем отключение от платежной системы SWIFT и запрет продажи "золотых паспортов" богатым россиянам.
Россия начала открытую войну против Украины в ночь на 24 февраля.
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