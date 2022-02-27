Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

SWIFT заявил, что отключит российские банки в ближайшие дни

Елена РощинаВоскресенье, 27 февраля 2022, 05:20

Международная платежная система SWIFT заявила в субботу, что готовится в ближайшие дни ввести новые санкционные меры западных стран, направленные на определенные российские банки.

Источник: "Reuters"

Дословно: "Мы сотрудничаем с европейскими органами власти, чтобы разобраться в деталях субъектов, подпадающих под новые мероприятия, и готовимся выполнять юридические указания".

Реклама:

Этому предшествовало: 26 февраля Лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США объявили о новом мощном наборе экономических санкций против России, включающем отключение от платежной системы SWIFT и запрет продажи "золотых паспортов" богатым россиянам.

Россия начала открытую войну против Украины в ночь на 24 февраля.

Знать больше: Отключение РФ от SWIFT: сколько заплатят россияне за вторжение в Украину

ВИДЕО ДНЯ
Темы: SWIFTРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
SWIFT
ЕС может отключить больше российских банков от SWIFT – Боррель
Боррель анонсировал отключение от SWIFT дополнительных российских банков
БАНКИ РОССИИ ОТКЛЮЧАЮТ ОТ SWIFT
Последние новости
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
Все новости...
Реклама: