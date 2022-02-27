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Резніков: 72 години опору – у перемогу над росіянами віримо вже не лише ми

Олена РощінаНеділя, 27 лютого 2022, 06:37

Міністр оборони України Олексій Резніков констатував, що Україна тримає оборону від Росії вже три доба – і плани Кремля на блискавичне захоплення провалилися. 

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова: "72 години опору. Три доби, які назавжди змінили нашу країну і світ.

Де всі ті, хто обіцяв за 2 години захопити Київ? Де вони? Я їх не бачу. Я лише чую, як вони виправдовуються. 

Натомість я бачу героїчну армію, звитяжну гвардію, безстрашних прикордонників, самовідданих рятувальників, надійних поліцейських, невтомних ангелів-медиків. Усіх, хто виконує свій обов’язок. Я бачу тисячі і тисячі Громадян, які взяли до рук зброю, стали до лав територіальної оборони і б’ються".

Деталі: Міністр зазначив, що цих героїв бачить увесь світ.

"Попереду ще багато випробувань. Але в нашу перемогу тепер віримо не тільки ми.

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Подивіться навколо. Багато хто нарешті здолав страх і наважився кинути виклик Кремлю", – заявив Резніков.

За його словами, з кожною годиною все більше людей усвідомлює, що "ніде в Європі немає такої армії", як в Україн.

"Без цієї армії і нашого народу Європа ніколи не буде в безпеці. Без нас Європи просто не буде. Тому вже зараз надходить допомога, яка ще три дні тому була неможливою", – наголосив Резніков.

Він додав: "Темрява відступить. Світанок близько. Тримаймо стрій".

Теми: війнаРосіяМіноборони
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