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Резников: 72 часа сопротивления – в победу над россиянами верим уже не только мы

Елена РощинаВоскресенье, 27 февраля 2022, 05:37

Министр обороны Украины Алексей Резников констатировал, что Украина держит оборону от России уже трое суток – и планы Кремля на молниеносный захват провалились.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь: "72 часа сопротивления. Трое суток, которые навсегда изменили нашу страну и мир.

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Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев? Где они? Я их не вижу. Я только слышу, как они оправдываются.

Я вижу героическую армию, победоносную гвардию, бесстрашных пограничников, самоотверженных спасателей, надежных полицейских, неутомимых ангелов-медиков. Всех, кто исполняет свой долг. Я вижу тысячи и тысячи Граждан, которые взяли в руки оружие, встали в ряды территориальной обороны и сражаются".

Детали: Министр отметил, что этих героев видит весь мир.

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"Впереди еще много испытаний. Но в нашу победу теперь верим не только мы.

Посмотрите вокруг. Многие наконец-то преодолели страх и решились бросить вызов Кремлю", ​​– заявил Резников.

По его словам, с каждым часом все больше людей осознает, что нигде в Европе нет такой армии, как в Украине.

"Без этой армии и нашего народа Европа никогда не будет в безопасности. Без нас Европы просто не будет. Поэтому уже сейчас поступает помощь, которая еще три дня назад была невозможной", – подчеркнул Резников.

Он добавил: "Тьма отступит. Рассвет близко. Держим строй".

Темы: войнаРосcияМинобороны
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