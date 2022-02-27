На Одещині затримали диверсанта з арсеналом, його спільники з боями втекли

У місті Роздільна в Одеській області сталася перестрілка з диверсантами, які на двох авто перевозили арсенал зброї.

Джерело: Державна прикордонна служба.

Деталі: диверсанти пересувались групою на двох авто: мікроавтобусі Volkswagen з боєприпасами та позашляховик Mitsubishi L-200.

Дослівно: "Спільна група прикордонників, поліцейських та тероборонівців виявила ДРГ… Під час спроби перевірити невідомих, проти прикордонників, поліцейських і тероборонівців відкрили вогонь з іншого автомобіля - позашляховика Mitsubishi L-200. Бійці спільної групи відкрили вогонь у відповідь по диверсантах, після чого позашляховик почав тікати".

Що відомо: Один захисник України отримав поранення. Вдалося затримати одного диверсанта та мікроавтобус. Там виявили автомати, гранатомети, боєприпаси, міни, вибухівку.

Пошук решти диверсантів триває.