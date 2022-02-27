Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Одещині затримали диверсанта з арсеналом, його спільники з боями втекли

Неділя, 27 лютого 2022, 06:39

У місті Роздільна в Одеській області сталася перестрілка з диверсантами, які на двох авто перевозили арсенал зброї.

Джерело: Державна прикордонна служба.

Деталі: диверсанти пересувались групою на двох авто: мікроавтобусі Volkswagen з боєприпасами та позашляховик Mitsubishi L-200.

Дослівно: "Спільна група прикордонників, поліцейських та тероборонівців виявила ДРГ… Під час спроби перевірити невідомих, проти прикордонників, поліцейських і тероборонівців відкрили вогонь  з іншого автомобіля - позашляховика Mitsubishi L-200. Бійці спільної групи відкрили вогонь у відповідь по диверсантах, після чого позашляховик почав тікати".

Що відомо: Один захисник України отримав поранення. Вдалося затримати одного диверсанта та мікроавтобус. Там виявили автомати, гранатомети, боєприпаси, міни, вибухівку. 

Пошук решти диверсантів триває.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Одесавійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото Захисники знищили ворожу колону на Сумщині

Польща вважає реальним надання Україні статусу кандидата в ЄС у найближчі дні

Комітет Ради підтримав законопроєкт про націоналізацію російського майна

ЗСУ збили над Ірпенем ворожий літак – Залужний

фото, відеоВорожі війська обстріляли нафтобазу в Чернігові, горить резервуар з дизпаливом

Німеччина схвалила поставку Україні 2700 зенітних ракет "Стріла"

Усі новини...
Одеса
ЗМІ повідомили про російський десант в Одесі та Маріуполі. ЗСУ спростовують
Російське консульство в Одесі припиняє прийом громадян
Тисячі одеситів вийшли на Марш Єдності: Не віддамо Україну нікому
Останні новини
12:22
Зеленський: Ми нічого не віддали, Путін і в бункері не сховається від Бога
12:16
Власники "Альфа-банку" Фрідман та Авен передадуть свої частки погодженим НБУ українцям
12:13
Лукашенко натякає, що війська Білорусі не підуть в Україну
12:02
На усіх пунктах пропуску на західному кордоні зникли черги - ДПСУ
12:02
Перемовини: росіяни вигадали три частини вимог
11:55
Дерипаска: Залізна завіса вже опустилася. Криза буде втричі гірша, ніж у 1998 році
11:44
Російський десант на підході до Одеси – джерела
11:43
Над Волновахою збили російський винищувач, який бомбив місто
11:35
Українці, у яких РФ забрала можливість працювати, отримають по 6500 гривень без жодних умов
11:32
ЗСУ та ДПСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині
Усі новини...