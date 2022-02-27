Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Возле Одессы задержали диверсанта с арсеналом, его сообщники с боями скрылись

Воскресенье, 27 февраля 2022, 05:39

В городе Раздельная в Одесской области произошла перестрелка с диверсантами, которые на двух автомобилях перевозили арсенал оружия.

Источник: Государственная пограничная служба.

Детали: диверсанты передвигались группой на двух авто: микроавтобус Volkswagen с боеприпасами и внедорожник Mitsubishi L-200.

Реклама:

Дословно: "Совместная группа пограничников, полицейских и терробороновцев обнаружила ДРГ… При попытке проверить неизвестных против пограничников, полицейских и терробороновцев открыли огонь из другого автомобиля - внедорожника Mitsubishi L-200. Бойцы общей группы открыли ответный огонь по диверсантам, после чего внедорожник начал убегать".

Что известно: Один защитник Украины получил ранение. Удалось задержать одного диверсанта и микроавтобус. Там обнаружили автоматы, гранатометы, боеприпасы, мины, взрывчатку.

ВИДЕО ДНЯ

Поиск остальных диверсантов продолжается.

Темы: Одессавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Одесса
Завладение аэропортом "Одесса": экс-мэр Костусев и бизнесмены Кауфман и Грановский получили подозрения
В Одессе задержали военного инженера, который присвоил более миллиона гривен
В Одессе раздаются взрывы: работает ПВО
Последние новости
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
Все новости...
Реклама: