Возле Одессы задержали диверсанта с арсеналом, его сообщники с боями скрылись

В городе Раздельная в Одесской области произошла перестрелка с диверсантами, которые на двух автомобилях перевозили арсенал оружия.

Источник: Государственная пограничная служба.

Детали: диверсанты передвигались группой на двух авто: микроавтобус Volkswagen с боеприпасами и внедорожник Mitsubishi L-200.

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Дословно: "Совместная группа пограничников, полицейских и терробороновцев обнаружила ДРГ… При попытке проверить неизвестных против пограничников, полицейских и терробороновцев открыли огонь из другого автомобиля - внедорожника Mitsubishi L-200. Бойцы общей группы открыли ответный огонь по диверсантам, после чего внедорожник начал убегать".

Что известно: Один защитник Украины получил ранение. Удалось задержать одного диверсанта и микроавтобус. Там обнаружили автоматы, гранатометы, боеприпасы, мины, взрывчатку.

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Поиск остальных диверсантов продолжается.