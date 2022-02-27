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У Києві диверсанти розстріляли сім’ю з 3 дітьми

Ірина БалачукНеділя, 27 лютого 2022, 06:09
У Києві диверсанти розстріляли сім’ю з 3 дітьми
Загибла Поліна. Фото з Facebook Бондаренка

У столиці диверсійно-розвідувальна група ворога розстріляла родину з трьома дітьми, дорослі та одна дитина загинули.

Джерело: секретар Київради Володимир Бондаренко у Facebook

Пряма мова Бондаренка: "Її звали Поліна. Вона вчилась у 4-му класі школи № 24 Києва. Сьогодні зранку (26 лютого – ред.) на Теліги її та батьків розстріляла російська ДРГ".

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Деталі: Батьки та Поліна загинули. Ще одна дівчинка у реанімації КМКЛ № 17, а хлопчик – в Охматдиті.

Теми: Київвійнажертвидіти
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