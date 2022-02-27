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В Киеве диверсанты расстреляли семью с 3 детьми

Ирина БалачукВоскресенье, 27 февраля 2022, 07:09
Погибшая Полина. Фото с Facebook Бондаренко

В столице диверсионно-разведывательная группа врага расстреляла семью с тремя детьми, взрослые и один ребенок погибли.

Источник: секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в Facebook

Прямая речь Бондаренко: "Ее звали Полина. Она училась в 4-м классе школы №24 Киева. Сегодня утром (26 февраля – ред.) на Телиги ее и родителей расстреляла российская ДРГ".

Детали: Родители и Полина погибли. Еще одна девочка в реанимации КГКБ № 17, а мальчик – в Охматдете.

Темы: Киеввойнажертвыдети
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