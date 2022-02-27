В Харкові прорив російської техніки. Ідуть вуличні бої
Неділя, 27 лютого 2022, 06:54
В Харкові відбувся прорив військової техніки ворога в центральну частину міста.
Джерело: Центр стратегічних комунікацій, ОДА.
Офіційно: голова Харківської ОДА підтврдив прорив легкої техніки ворога у Харків.
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Додатково: "У зв'язку з оперативною ситуацію, транспорт в р-ні Олексіївки відмінено.
Жінкам і дітям залишатися в укриттях! Українські чоловіки знищать ворога!"
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Деталі: на відео видно пересування кількох вантажівок та броньованих автомобілів вулицями Харкова. Йдуть бої на Олексіївці, в районі Гідропарку і в центрі.
За повідомленнями, уже зав’язались вуличні бої бої. Підбито кілька одиниць броньованої техніки.