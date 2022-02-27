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В Харкові прорив російської техніки. Ідуть вуличні бої

Неділя, 27 лютого 2022, 07:54

В Харкові відбувся прорив військової техніки ворога в центральну частину міста.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій, ОДА.

Офіційно: голова Харківської ОДА підтврдив прорив легкої техніки ворога у Харків.

Додатково: "У зв'язку з оперативною ситуацію, транспорт в р-ні Олексіївки відмінено.

Жінкам і дітям залишатися в укриттях! Українські чоловіки знищать ворога!"

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Деталі: на відео видно пересування кількох вантажівок та броньованих автомобілів вулицями Харкова. Йдуть бої на Олексіївці, в районі Гідропарку і в центрі.

За повідомленнями, уже зав’язались вуличні бої бої. Підбито кілька одиниць броньованої техніки.

Теми: Харківвійна
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