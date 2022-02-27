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В Харькове прорыв российкой техники. Идут уличные бои

Воскресенье, 27 февраля 2022, 07:54

В Харькове произошел прорыв военной техники врага в центральную часть города.

Источник: Центр стратегических коммуникаций.

Официально: глава Харьковской ОГА подтвердил прорыв легкой техники врага в Харьков.

Дополнительно: "В связи с оперативной ситуацией, транспорт в р-не Алексеевки отменен.

Женщинам и детям оставаться в укрытиях! Украинские мужчины уничтожат врага!"

Детали: на видео видно передвижение нескольких грузовиков и бронированных автомобилей по улицам Харькова. Идут бои на Алексеевке, в районе Гидропарка и в центре.

По сообщениям, уже завязались уличные бои. Повреждено несколько единиц бронированной техники.

Темы: Харьковвойна
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