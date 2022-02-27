В Харькове прорыв российкой техники. Идут уличные бои
Воскресенье, 27 февраля 2022, 06:54
В Харькове произошел прорыв военной техники врага в центральную часть города.
Источник: Центр стратегических коммуникаций.
Официально: глава Харьковской ОГА подтвердил прорыв легкой техники врага в Харьков.
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Дополнительно: "В связи с оперативной ситуацией, транспорт в р-не Алексеевки отменен.
Женщинам и детям оставаться в укрытиях! Украинские мужчины уничтожат врага!"
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Детали: на видео видно передвижение нескольких грузовиков и бронированных автомобилей по улицам Харькова. Идут бои на Алексеевке, в районе Гидропарка и в центре.
По сообщениям, уже завязались уличные бои. Повреждено несколько единиц бронированной техники.