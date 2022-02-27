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Украина формирует Интернациональный легион

Светлана КизиловаВоскресенье, 27 февраля 2022, 07:52
Украина формирует Интернациональный легион
Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил о формировании нового подразделения – Интернационального легиона территориальной обороны Украины, который будет комплектоваться иностранцами, готовым вместе с украинцами дать отпор российским оккупантам.

Источник: обращение Зеленского

Дословно: Президент обратился ко всем гражданам иностранных государств, которые являются друзьями Украины. Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века – российских оккупантов.

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Согласно Положению о прохождении военной службы в Вооруженных Силах иностранцами и лицами без гражданства, утвержденным указом президента Украины от 10 июня 2016 г. № 248, иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ.

Дословно: "В связи с этим всем иностранцам, желающим присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны. Из иностранцев формируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

Это и будет ключевым свидетельством вашей поддержки нашей стране".

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Как записаться: Иностранцы могут узнать детали у атташе по вопросам обороны Посольства Украины в своих странах, контактная информация есть на сайтах Посольств.

Темы: войнаВооруженные силы
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