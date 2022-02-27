На Суми насувається велика колона техніки
Неділя, 27 лютого 2022, 07:49
До міста Суми з південного сходу насувається велика колона техніки противника.
Джерело: Сумська військова адміністрація у Facebook.
Дослівно: "Зі сторони Хімпрому (Сумихімпром - велике підприємство на околиці міста - УП) на місто суне велика колона ворожої техніки!
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Цивільні! Будьте у безпечному місці, не виходьте без потреби на вулицю і тримайтеся подалі від вікон!"
Що було раніше: Російські військові кілька разів проривались у Суми. Бронетехніка противника заходила в центральну частину міста.
У попередні на вулицях міста йшли бої, активно працювали диверсійні групи росіян.
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