На Сумы надвигается большая колонна техники
Воскресенье, 27 февраля 2022, 08:49
На город Сумы с юго-востока надвигается большая колонна техники противника.
Источник: Facebook Сумская военная администрация.
Дословно: "Со стороны Химпрома (Сумыхимпром – крупное предприятие на окраине города – УП) на город движется большая колонна вражеской техники!
Гражданские! Будьте в безопасном месте, не выходите без нужды на улицу и держитесь подальше от окон!"
Что было раньше: Российские военные несколько раз прорывались в Сумы. Бронетехника противника входила в центральную часть города.
В предыдущие дни на улицах города шли бои, активно работали диверсионные группы россиян.