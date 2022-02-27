На Сумы надвигается большая колонна техники

На город Сумы с юго-востока надвигается большая колонна техники противника.

Источник: Facebook Сумская военная администрация.

Дословно: "Со стороны Химпрома (Сумыхимпром – крупное предприятие на окраине города – УП) на город движется большая колонна вражеской техники!

Гражданские! Будьте в безопасном месте, не выходите без нужды на улицу и держитесь подальше от окон!"

Что было раньше: Российские военные несколько раз прорывались в Сумы. Бронетехника противника входила в центральную часть города.

В предыдущие дни на улицах города шли бои, активно работали диверсионные группы россиян.