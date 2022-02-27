У Бучі під Києвом – обстріли, горіла житлова 9-поверхівка

У місті Буча, що у Київській області, тривають ворожі обстріли – горить житловий 9-поверховний будинок.

Джерело: джерела "Української правди" в ОПУ та ДСНС, ДСНС у Telegram

Дослівно співрозмовник УП: "Обстріл будинку у Бучі. У Бучі йдуть обстріли".

Фото ДСНС

Деталі: Як повідомили у ДСНС, снаряд поцілив у дев’ятиповерховий житловий будинок по вул. Вокзальній, 101 о 08:20.

Після цього будинок загорівся. Рятувальники вже локалізували пожежу.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Підрозділи ДСНС залишили місце події в зв’язку з обстрілами.