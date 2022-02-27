У Бучі під Києвом – обстріли, горіла житлова 9-поверхівка
Неділя, 27 лютого 2022, 09:52
У місті Буча, що у Київській області, тривають ворожі обстріли – горить житловий 9-поверховний будинок.
Джерело: джерела "Української правди" в ОПУ та ДСНС, ДСНС у Telegram
Дослівно співрозмовник УП: "Обстріл будинку у Бучі. У Бучі йдуть обстріли".
Деталі: Як повідомили у ДСНС, снаряд поцілив у дев’ятиповерховий житловий будинок по вул. Вокзальній, 101 о 08:20.
Після цього будинок загорівся. Рятувальники вже локалізували пожежу.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Підрозділи ДСНС залишили місце події в зв’язку з обстрілами.