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У Бучі під Києвом – обстріли, горіла житлова 9-поверхівка

Ірина БалачукНеділя, 27 лютого 2022, 08:52
У Бучі під Києвом – обстріли, горіла житлова 9-поверхівка
Фото ДСНС

У місті Буча, що у Київській області, тривають ворожі обстріли – горить житловий 9-поверховний будинок.

Джерело: джерела "Української правди" в ОПУ та ДСНС, ДСНС у Telegram

Дослівно співрозмовник УП: "Обстріл будинку у Бучі. У Бучі йдуть обстріли".

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Фото ДСНС

Деталі: Як повідомили у ДСНС, снаряд поцілив у дев’ятиповерховий житловий будинок по вул. Вокзальній, 101 о 08:20.

Після цього будинок загорівся. Рятувальники вже локалізували пожежу.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Підрозділи ДСНС залишили місце події в зв’язку з обстрілами.

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Теми: Київська областьвійна
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