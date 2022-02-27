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В Буче под Киевом – обстрелы, горела жилая 9-этажка

Ирина БалачукВоскресенье, 27 февраля 2022, 09:52
Фото ГСЧС

В городе Буча, что в Киевской области, продолжаются вражеские обстрелы – горит жилой 9-этажный дом.

Источник: источники "Украинской правды" в ОПУ и ГСЧС, ГСЧС в Telegram

Дословно собеседник УП: "Обстрел дома в Буче. В Буче идут обстрелы". 

 
Фото ГСЧС

Детали: Как сообщили в ГСЧС, снаряд попал в девятиэтажный жилой дом по ул. Вокзальной, 101 в 08:20.

После этого дом загорелся. Спасатели уже локализовали пожар.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС покинули место происшествия в связи с обстрелами.

Темы: Киевская областьвойна
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