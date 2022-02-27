У Харкові заперечують інформацію про вибух на газогоні

Інформація про вибух на газогоні у Харькові не підтверджується.

Джерело: Голова ТОВ "Оператор газотранспортної системи" Сергій Макогон на Facebook, Верховна Рада у Telegram.

Дослівно: "Газопостачання місту забезпечується. В місті йдуть запеклі бої з окупантами. Персонал Оператор ГТС України знаходиться на робочих місцях у бомбосховищах".

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Що передувало: вранці у неділю у Харкові відбувся прорив військової техніки ворога в центральну частину міста.

За даними голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, Росія активно розповсюджує фейк про те, що на Харківщині нібито затриманий зенітний полк.

Втім посадовець зазначає, що усі українські військові перебувають на своїх бойових позиціях, жоден боєць ЗСУ не склав зброю.