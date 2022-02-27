В Харькове отрицают информацию о взрыве на газопроводе
Воскресенье, 27 февраля 2022, 09:06
Информация о взрыве на газопроводе в Харькове не подтверждается.
Источник: Председатель ООО "Оператор газотранспортной системы" Сергей Макогон в Facebook, Верховная Рада в Telegram.
Дословно: "Газоснабжение города обеспечивается. В городе идут упорные бои с оккупантами. Персонал Оператора ГТС Украины находится на рабочих местах в бомбоубежищах".
Что предшествовало: Утром в воскресенье в Харькове произошел прорыв военной техники врага в центральную часть города.
По данным главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, Россия активно распространяет фейк о том, что в Харьковской области якобы задержан зенитный полк.
Однако чиновник отмечает, что все украинские военные находятся на своих боевых позициях, ни один боец ВСУ не сложил оружие.