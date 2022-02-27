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В Харькове отрицают информацию о взрыве на газопроводе

Воскресенье, 27 февраля 2022, 09:06

Информация о взрыве на газопроводе в Харькове не подтверждается.

Источник: Председатель ООО "Оператор газотранспортной системы" Сергей Макогон в Facebook, Верховная Рада в Telegram.

Дословно: "Газоснабжение города обеспечивается. В городе идут упорные бои с оккупантами. Персонал Оператора ГТС Украины находится на рабочих местах в бомбоубежищах".

Что предшествовало: Утром в воскресенье в Харькове произошел прорыв военной техники врага в центральную часть города.

По данным главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, Россия активно распространяет фейк о том, что в Харьковской области якобы задержан зенитный полк.

Однако чиновник отмечает, что все украинские военные находятся на своих боевых позициях, ни один боец ​​ВСУ не сложил оружие.

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