УЗ вивезла 23 вагони-цистерни пального з обстріляного Василькова

"Укрзалізниця" вивезла 23 вагони-цистерни пального з нафтобази у Василькові, яка зазнала ракетних ударів з боку російських військових.

Джерело: УЗ у Telegram

Дослівно: "Залізничники оперативно відреагували на ситуацію та врятували надважливе пальне для оборони нашої країни. Дякуємо нашому машиністу та складочку поїздів за мужність та залізні нерви!".

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Що передувало: У неділю вночі після удару російськими ракетами по околицях Василькова там почалася масштабна пожежа на нафтобазі.