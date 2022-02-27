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УЗ вивезла 23 вагони-цистерни пального з обстріляного Василькова

Неділя, 27 лютого 2022, 09:30

"Укрзалізниця" вивезла 23 вагони-цистерни пального з нафтобази у Василькові, яка зазнала ракетних ударів з боку російських військових.

Джерело: УЗ у Telegram 

Дослівно: "Залізничники оперативно відреагували на ситуацію та врятували надважливе пальне для оборони нашої країни. Дякуємо нашому машиністу та складочку поїздів за мужність та залізні нерви!".

Що передувало: У неділю вночі після удару російськими ракетами по околицях Василькова там почалася масштабна пожежа на нафтобазі.

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