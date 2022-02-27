УЗ вывезла 23 вагона-цистерны горючего из обстрелянного Василькова

"Укрзализныця" вывезла 23 вагона-цистерны горючего с нефтебазы в Василькове, которая подверглась ракетным ударам со стороны российских военных.

Источник: УЗ в Telegram

Дословно: "Железнодорожники оперативно отреагировали на ситуацию и спасли сверхважное горючее для обороны нашей страны. Спасибо нашему машинисту и составу поездов за мужество и железные нервы!".

Что предшествовало: В воскресенье ночью после удара российскими ракетами по окрестностям Василькова там начался масштабный пожар на нефтебазе.