Російські окупати вдарили по Києву, горить на Троєщині: ППО збили ракету

У результаті ворожого обстрілу сталася пожежу на житловому масиві Троєщина.

Джерело: очевидці в соцмережах, КМДА у Telegram, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на радника міністра внутрішніх справ України Вадима Денисенка

Деталі: Вранці 27 лютого на Троєщині пролунали вибухи, після цього у соцмережі почали публікувати фото і відео пожежі з різних ракурсів.

Росіяни обстрілюють Київ. "Прилетіло" на Троєщині pic.twitter.com/YaRX91vVDs — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 27, 2022

Наразі невідомо, що саме горить. Але судячи з фото і відео – пожежа в кінці Троєщини.

Судячи з фото, влучили не у будинок.

Судячи з фото, влучило не в будинок, а у двір🤞 pic.twitter.com/pOb0goiq79 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 27, 2022

Да даними КМДА, на вулиці Лаврухіна у Деснянському районі на стоянці сталося загорання кількох автомобілів. На місці працюють фахівці ДСНС.



Обставини з'ясовуються.

За словами радника міністра внутрішніх справ України Вадима Денисенка, пожежу на житловому масиві Троєщина в Києві спровокував уламок російської ракети, збитої ППО.

Пряма мова Денисенка: "Росіяни вистрілили ракетою зі стратегічного бомбардувальника з боку Білорусі, і наше ППО збило цю ракету. Для того, щоб ви розуміли, стратегічні бомбардувальники – це ті, які мають нести ядерну зброю... Наші збили цю випущену ракету і це уламки цієї ракети".

Деталі: Уламки ракети впали у двір житлового будинку. Це призвело до займання припаркованих там автомобілів. У найближчому багатоповерховому житловому будинку вибило склопакети.