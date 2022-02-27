Российские оккупаты ударили по Киеву, горит на Троещине: ПВО сбили ракету
В результате вражеских обстрелов произошел пожар на жилом массиве Троещина.
Источник: очевидцы в соцсетях, КГГА в Telegram, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко
Детали: Утром 27 февраля на Троещине прогремели взрывы, после этого в соцсети начали публиковать фото и видео пожара с разных ракурсов.
Росіяни обстрілюють Київ. "Прилетіло" на Троєщині pic.twitter.com/YaRX91vVDs— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 27, 2022
Пока неизвестно, что именно горит. Но судя по фото и видео – пожар в конце Троещины.
Судя по фото, попали не в дом.
Судячи з фото, влучило не в будинок, а у двір🤞 pic.twitter.com/pOb0goiq79— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 27, 2022
По данным КГГА, на улице Лаврухина в Деснянском районе на стоянке произошло возгорание нескольких автомобилей. На месте работают специалисты ГСЧС.
Обстоятельства выясняются.
По словам советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко, пожар на жилмассиве Троещина в Киеве спровоцировал упавший осколок российской ракеты, сбитой ПВО.
Прямая речь Денисенко: "Россияне выстрелили ракетой из стратегического бомбардировщика со стороны Беларуси, и наше ПВО сбило эту ракету. Для того, чтобы вы понимали, стратегические бомбардировщики – это те, которые должны нести ядерное оружие… Наши сбили эту выпущенную ракету и это обломки этой ракеты".
Детали: Осколки ракеты упали во двор жилого дома. Это привело к возгоранию припаркованных там автомобилей. В ближайшем многоэтажном жилом доме выбиты стеклопакеты.