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Российские оккупаты ударили по Киеву, горит на Троещине: ПВО сбили ракету

Ирина БалачукВоскресенье, 27 февраля 2022, 09:35
Скриншот с видео

В результате вражеских обстрелов произошел пожар на жилом массиве Троещина.

Источник: очевидцы в соцсетях, КГГА в Telegram, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко

Детали: Утром 27 февраля на Троещине прогремели взрывы, после этого в соцсети начали публиковать фото и видео пожара с разных ракурсов.

Пока неизвестно, что именно горит. Но судя по фото и видео – пожар в конце Троещины.

Судя по фото, попали не в дом.

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По данным КГГА, на улице Лаврухина в Деснянском районе на стоянке произошло возгорание нескольких автомобилей. На месте работают специалисты ГСЧС.

Обстоятельства выясняются.

По словам советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко, пожар на жилмассиве Троещина в Киеве спровоцировал упавший осколок российской ракеты, сбитой ПВО.

Прямая речь Денисенко: "Россияне выстрелили ракетой из стратегического бомбардировщика со стороны Беларуси, и наше ПВО сбило эту ракету. Для того, чтобы вы понимали, стратегические бомбардировщики – это те, которые должны нести ядерное оружие… Наши сбили эту выпущенную ракету и это обломки этой ракеты".

Детали: Осколки ракеты упали во двор жилого дома. Это привело к возгоранию припаркованных там автомобилей. В ближайшем многоэтажном жилом доме выбиты стеклопакеты.

Темы: Киеввойна
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